Mortal Shell Enhanced Edition arriva su PS5 e Xbox Series X|S in 4K/60fps

Cold Symmetry ha ufficialmente annunciato Mortal Shell: Enhanced Edition, versione rivisitata ed aggiornata del souls-like per le console next-gen. Il titolo è già prossimo all'arrivo: sarà infatti disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 4 marzo 2021.

I giocatori che proveranno l'action game sulle console di nuova generazione avranno la fortuna di godere di un comparto tecnico migliorato. Confermata infatti dagli sviluppatori la risoluzione 4K a 60fps (4K/30fps su Series S) e un pacchetto di texture di qualità superiore rispetto alle edizioni old gen. Per quanto riguarda in particolare la versione PlayStation 5, abbiamo inoltre il supporto al controller DualSense, con i sussurri e i battiti cardiaci riprodotti in-game che saranno veicolati tramite il feedback aptico del pad della piattaforma di Sony. Grazie al filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, potete fare un rapido raffronto tra il Mortal Shell che abbiamo conosciuto su PS4 e Xbox One e questa versione aggiornata per le console di nuova generazione, oltre che godervi le spettacolari scene d'azione che caratterizzano la produzione.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Mortal Shell Enhanced Edition sarà disponibile a partire dal 4 marzo 2021. Coloro che già posseggono la versione standard del souls-like avranno diritto ad un uprade next-gen completamente gratuito. Gli utenti che invece acquisteranno per la prima volta il titolo, dovranno effettuare una spesa di 29,99 euro. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Mortal Shell.