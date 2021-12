Mortal Shell gratis su PlayStation Plus: come effettuare i parry

Tra i giochi gratuiti del PlayStation Plus di dicembre 2021, Mortal Shell ci porta in un mondo dark fantasy dove il giocatore prende possesso di vari gusci, che rappresentano le classi del gioco. Tra le opportunità di combattimento offerte c'è anche il parry, ovvero la deflessione di un attacco al momento giusto: ecco come eseguirlo.

La parata, o parry, rappresenta in Mortal Shell un elemento di gameplay più particolare rispetto agli standard del genere: per effettuarlo, infatti, avremo bisogno di un oggetto unico chiamato Sigillo Ossidato. Per recuperare questo artefatto dovremo esplorare l'arena iniziale dell'avventura, Fallgrim, e ottenere il sigillo parlando con il prigioniero incatenato che troveremo al secondo piano della torre.



Questo oggetto permetterà di attivare i parry e usarli a nostro vantaggio in combattimento per esporre i nemici ai nostri attacchi. Inoltre, avanzando nell'avventura troveremo varie Scritture, trattasi di bonus specifici per le parate che consentiranno di aggiungere, ad esempio, danni elementali alla nostra deflessione. Fondamentale sarà quindi esplorare ogni anfratto della mappa per garantirci i potenziamenti più efficaci, soprattutto se abituati ad usare questa meccanica.



Se volete saperne di più sull'opera sviluppata da Cold Simmetry, ecco la nostra recensione di Mortal Shell. Non perdetevi inoltre la guida e i trucchi per sopravvivere in Mortal Shell.