Mortal Shell è gratis con PS Plus: vi mancano i Souls? Provatelo!

Per i giocatori abbonati al servizio PlayStation Plus di casa Sony, il 2021 si è concluso con un'ultima tornata di titoli da riscattare senza alcun costo aggiuntivo.

Tra questi ultimi ha trovato spazio anche Mortal Shell, un'interessante produzione indipendente forgiata nel falò appiccato da FromSoftware con il debutto di Dark Souls. L'Action RPG sviluppato da Cold Symmetry si ispira infatti con forza alle produzioni firmate dal team di Hidetaka Miyazaki e rientra dunque pienamente entro i confini della categoria videoludica ormai nota come Souls-like.



Tuttavia, Mortal Shell non rappresenta una pallida imitazione dell'immaginario di Dark Souls. Al contrario, la produzione riesce ad offrire ai giocatori una serie di interessanti spunti inediti, anche sul fronte del gameplay. Il protagonista di Mortal Shell può ad esempio contare su di una serie di peculiari dinamiche, a cominciare dai "gusci" che danno il titolo alla produzione. Nell'Action RPG, i giocatori possono infatti sfruttare cinque differenti involucri - ognuno con i propri pro e contro - per modificare in maniera decisamente marcata il proprio stile di combattimento. Una trovata interessante, che vivacizza il tradizionale sistema di edificazione delle build.

Per presentarvi le ragioni per le quali gli appassionati di Dark Souls e dei suoi eredi dovrebbero dare una chance a Mortal Shell, la Redazione ha realizzato un ricco video dedicato. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!