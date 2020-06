Mortal Shell: nuovo gameplay trailer, annunciata la Beta PC

Playstack e Cold Symmetry hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer del Soulslike Action RPG Mortal Shell in occasione della Summer Game Fest di IGN, inoltre gli sviluppatori hanno annunciato le date della Closed Beta su PC.

"Mortal Shell è uno spietato e profondo action RPG che mette alla prova la tua sanità mentale e la tua tenacia in un mondo in frantumi. Mentre i resti dell'umanità appassiscono e marciscono, nemici infervorati si annidano tra le rovine. Non hanno alcuna pietà: per la tua sopravvivenza sono necessarie una consapevolezza, una precisione e un istinto superiori. Rintraccia i santuari nascosti dei seguaci devoti e scopri il tuo vero obiettivo."

La fase di test si terrà dal 3 al 10 luglio esclusivamente su Windows, se siete interessati potete registrarvi alla newsletter sul sito ufficiale e seguire le pagine Twitter, Facebook e Instagram di Mortal Shell, attraverso questi canali verranno diffusi i codici per la Closed Beta, inoltre verranno estratti casualmente alcuni iscritti alla newsletter, i quali riceveranno le chiavi per la versione di prova. Mortal Shell è atteso per la fine dell'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la data di uscita non è ancora stata resa nota.