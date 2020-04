Mortal Shell, sulle orme di Dark Souls: vi raccontiamo in video il nuovo souls-like

Negli anni, le produzioni FromSoftware hanno dato vita a un vero e proprio sotto-genere autonomo all'interno della più vasta categoria degli action-RPG: i souls-like.

Produzioni che seguono le orme della trilogia di Dark Souls o dell'universo di Bloodborne, queste ultime si sono fatte sempre più numerose nel corso degli ultimi anni. Ora, un nuovo team punta ad offrirne una propria personale declinazione: stiamo parlando di Playstack e Cold Symmetry, che hanno recentemente annunciato Mortal Shell.

Un action RPG a tinte cupe, come mostratoci dal trailer di annuncio, che propone ai giocatori di immergersi in un universo prossimo al collasso, caratterizzato da atmosfere post-apocalittiche. Il protagonista, risvegliatosi sul ponte di una nave in circostanze notevolmente misteriose, dovrà farsi strada attraverso una selezione di leggendari santuari, con l'obiettivo di raggiungere l'entità nota come "Padre Oscuro", determinata a porre fine al genere umano. Per ogni dettaglio, vi rimandiamo al video dedicato realizzato dalla Redazione di Everyeye: potete trovarlo in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye.it: buona visione!

Attualmente, Mortal Shell è privo di una data di pubblicazione precisa, ma gli sviluppatori hanno indicato nell'autunno di quest'anno la finestra temporale entro la quale il gioco potrà approdare su PC, PlayStation 4 e Xbox One.