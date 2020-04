Mortal Shell ricorda sempre più Sekiro e Dark Souls nei nuovi video gameplay

Mentre vi lasciamo in compagnia dei nuovi spezzoni di gameplay dell'ultimo progetto edito da Playstack e rimaniamo in attesa di conoscerne la data di lancio ufficiale su PC, PS4 e Xbox One, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete andare alla scoperta del soulslike Mortal Shell ispirato a Dark Souls con l'articolo di approfondimento a firma di Antonio Izzo.

Il sistema di combattimento all'arma bianca di Mortal Shell, ad esempio, mutua il sistema delle parate di Sekiro Shadows Die Twice per dare vita a frenetici scontri con boss che, proprio come nell'avventura del Lupo, sembrano essere capaci di ridurre a brandelli gli avversari di turno con un singolo colpo ben assestato.

Nonostante i pochi secondi di scene di gioco immortalati in questi filmati, emergono in tutta la loro evidenza i riferimenti stilistici e ludici alle opere action ruolistiche di From Software .