Mortal Shell: il soulslike si aggiorna e accoglie i 60fps su Xbox Series S

I ragazzi di Cold Simmetry continuano a lavorare per perfezionare ed arricchire il comparto tecnico delle edizioni next-gen di Mortal Shell. Dopo aver introdotto un nuovo update che rende possibile la risoluzione nativa di 1800p su PS5, la software house ha pensato anche ai possessori della versione Xbox Series S del gioco.

Come confermato attraverso i canali social dello studio di sviluppo, Mortal Shell: Enhanced Edition si è recentemente aggiornato per accogliere una nuova modalità di gioco sulla console next-gen entry level di Microsoft. Come potete leggere tramite il cinguettio riportato in calce alla notizia, il soulslike è ora giocabile su Xbox Series S in 1080/60fps. Precedentemente a questo update, il titolo era giocabile in risoluzione 4K a 30 fotogrammi al secondo. Siamo certi che, considerando la natura fortemente action del GDR, in tanti decideranno di passare a questi nuovi settaggi. Nessuna novità invece per quanto riguarda l'ammiraglia del colosso di Redmond, sulla quale abbiamo sempre i 60fps a 1800p dinamici.

In coincidenza del lancio sulle console di nuova generazione, Mortal Shell ha celebrato a marzo le 500.000 copie vendute dal debutto originale avvenuto nell'autunno dello scorso anno. Se siete curiosi di approfondire ulteriormente l'action ruolistico, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Mortal Shell.