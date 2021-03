Mortal Shell: il soulslike ora disponibile anche su PS5 e Series X a quota 500.000 copie

Gli sviluppatori di Cold Symmetry e il publisher PlayStack hanno annunciato che Mortal Shell, disponibile da oggi come Enhanced Edition anche su console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ha raggiunto il traguardo delle 500.000 copie vendute in tutto il mondo.

Si tratta di un buon traguardo per un titolo dalla difficoltà particolarmente punitiva, come da tradizione del sottogenere dei soulslike. Il titolo permette di immergersi all'interno di un mondo oscuro e in rovina, e le brutali creature che lo abitano metteranno costantemente a dura prova la vostra perserveranza:

"I tuoi avversari non avranno pietà, e per sopravvivere sarà richiesta consapevolezza, precisione e un istinto superiore. Possiedi guerrieri perduti, rintraccia i santuari nascosti dei devoti e affronta nemici formidabili", recita la descrizione dell'action game.

Il titolo debutta da oggi su next-gen forte di un comparto tecnico rinnovato appositamente per gli hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sia che possediate la console Sony o quella Microsoft potrete godere della risoluzione 4K a 60fps (4K/30fps su Series S) e di un nuovo pacchetto di texture ad alta risoluzione. Su PS5 non manca nemmeno il supporto alle peculiarità del DualSense, con i sussurri e i battiti cardiaci riprodotti in-game che saranno veicolati tramite il feedback aptico del pad.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul soulslike di Cold Symmetry e Playstack vi rimandiamo alla nostra Recensione di Mortal Shell.