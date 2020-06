Mortal Shell: svelati i requisiti di sistema del soulslike su PC

Arriva a pochi giorni dalla conferma di una beta per Mortal Shell l'elenco completo dei requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC del soulslike.

Attraverso la pagina ufficiale del gioco su Epic Games Store sono infatti stati confermati i requisiti necessari per giocare il gioco con un combat system ispirato ai titoli From Software.

Ecco di seguito i requisiti di sistema di Mortal Shell:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 SP1 o superiore

Processore: Intel Core i5-4590 oppure AMD FX 8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970 oppure AMD Radeon R9 290

Archiviazione: 40 GB di spazio disponibile

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7 oppure AMD Ryzen 7

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1070 oppure AMD Radeon RX Vega 56

Archiviazione: 40 GB di spazio disponibile

Purtroppo non è chiaro quali saranno i risultati ottenibili in termini di risoluzione e framerate con una macchina che rispetta i requisiti consigliati e bisognerà probabilmente attendere la beta, in arrivo a luglio, per saperne di più.

Vi ricordiamo che Mortal Shell verrà venduto a prezzo budget al lancio ed è attualmente previsto su PlayStation 4, Xbox One e PC (dove sarà un'esclusiva temporale Epic Games Store).