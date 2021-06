Mortal Shell The Virtuous Cycle: un trailer svela l'arrivo del nuovo DLC

Ad aprire l'IGN Expo di questa sera troviamo un annuncio riguardante Mortal Shell, il titolo ispirato a Dark Souls che presto si amplierà con un'espansione intitolata The Virtuous Cycle.

In apertura della conferenza abbiamo infatti assistito ad un brevissimo trailer che, purtroppo, non fornisce molte informazioni su quelli che potrebbero essere i contenuti ad eccezione della probabile presenza di armi trasformabili in stile Bloodborne. Il filmato ci mostra infatti il protagonista circondato dagli avversari che trasforma quella che all'apparenza è solo una lancia in un'ascia. Potremmo quindi assistere all'arrivo di un nuovo arsenale con funzionalità multiple proprio come nell'acclamata esclusiva PlayStation 4.

Non si conosce al momento la data d'uscita di The Virtuous Cycle, ma gli sviluppatori hanno confermato che questo contenuto aggiuntivo arriverà "presto" sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One e PC (tramite Steam ed Epic Games Store).

