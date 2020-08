Mortal Shell: dove trovare tutte le Armi del gioco

All’interno dello spettrale mondo di Mortal Shell, il nuovo souls-like realizzato con Unreal Engine 4, è possibile recuperare un totale di quattro diverse armi, ciascuna con un moveset unico e due abilità speciali. Scopriamo in questa guida come recuperarle tutte.

Spada Consacrata

Questa spada è l’arma con la quale inizierete ogni partita all’interno di Mortal Shell: viene fornita al giocatore in automatico, subito dopo il completamento del tutorial che vi insegna a schivare e indurire il vostro esoscheletro; per ottenerla vi basterà interagire con la statua che si trova in fondo all’area.

Si tratta di un’arma ben bilanciata in termini di danni, velocità e portata, pur non eccellendo in nessuna di queste caratteristiche, può essere utilizzata da tutti i tipi di esoscheletri e dà il meglio di sé negli scontri uno contro uno, prediligendo una strategia di “toccata e fuga”.

Ecco le due abilità speciali della Spada Consacrata:

Punta Meccanica - quando utilizzata, uno spuntone compare dalla spada e permette al personaggio di proiettarsi in avanti, infliggendo una grossa quantità di danni e stordendo il nemico, boss inclusi.

- quando utilizzata, uno spuntone compare dalla spada e permette al personaggio di proiettarsi in avanti, infliggendo una grossa quantità di danni e stordendo il nemico, boss inclusi. Punta di Fuoco - molto simile alla Punta Meccanica in ogni caratteristica, ma con la differenza che aggiunge danni da fuoco al bersaglio quando lo colpisce.

Maglio Infuocato

Quest’arma può essere trovata all’ingresso del Santuario della Cenere: interagendo con il piedistallo attiverete un combattimento contro il boss di nome Hadern, una battaglia piuttosto semplice poiché gli attacchi del vostro avversario sono lenti e molto prevedibili. Una volta sconfitto Hadern potrete ritornare al Santuario della Cenere: troverete il Maglio tra le braccia della statua nelle vicinanze.

Quest’arma vi permette di effettuare larghi fendenti grazie alla sua grande portata, ma la maggior parte degli attacchi del suo moveset richiedono un tempo di carica piuttosto lungo: adatta per sfoltire velocemente gruppi numerosi di nemici.

Vediamo ora le due abilità uniche dell’arma:

Pietra da Fonderia - attivando questa abilità, il vostro personaggio colpirà il terreno con la mazza, infliggendo elevati danni ad area ed applicando al bersaglio un effetto di combustione, che infligge danni da fuoco nel tempo.

- attivando questa abilità, il vostro personaggio colpirà il terreno con la mazza, infliggendo elevati danni ad area ed applicando al bersaglio un effetto di combustione, che infligge danni da fuoco nel tempo. Pietra del Risveglio - una volta attivata, applica danni da fuoco a qualunque nemico colpito dal Maglio fino al termine dell’effetto speciale.

Lama del Martire

La Lama del Martire può essere trovata nella zona del tempio chiamato Cripta dei Martiri: interagendo con il piedistallo attiverete un altro combattimento contro Hadern, e dopo averlo sconfitto, come in precedenza, potrete trovare l’arma interagendo con la statua.

La Lama del Martire è una spada con una grande portata dei colpi e che infligge danni enormi: può essere utilizzata efficacemente sia contro nemici singoli che contro gruppi di avversari.

Abilità dell’arma:

Ghiaccio Pietrificato - attivando questa abilità, la Lama del Martire si ricoprirà di ghiaccio, congelando tutti i nemici che verranno colpiti dalla spada.

- attivando questa abilità, la Lama del Martire si ricoprirà di ghiaccio, congelando tutti i nemici che verranno colpiti dalla spada. Ghiaccio ad Area - utilizzando questa tecnica speciale, il personaggio salterà in aria, per poi colpire il terreno con la spada, congelando tutti i nemici nel raggio di portata dell’abilità.

Martello e Scalpello

Quest’arma può essere recuperata all’ingresso del Nartece Eterno, anche questa volta solamente dopo aver sconfitto Hadern e aver interagito con la solita statua.

Martello e Scalpello permettono di effettuare un gran numero di attacchi veloci in rapida successione, che nonostante infliggano pochi danni riescono ad essere pericolosi grazie allo status di avvelenamento che applicano ai nemici colpiti; il Martello, invece, permette di stordire i nemici che vengono colpiti da alcuni colpi consecutivamente. Grazie a questa peculiarità sono ottimi per strategie di attacco rapido e ritirata, consigliabile con le boss fight più pericolose che non lasciano molto tempo per ripiegare dopo un attacco.

Vediamo ora le due abilità uniche di quest’arma:

Incensiere Profumato - attivando questa abilità, il personaggio si proietterà in avanti, roteando su sé stesso e infliggendo danni a tutti i nemici nell’area d’effetto.

- attivando questa abilità, il personaggio si proietterà in avanti, roteando su sé stesso e infliggendo danni a tutti i nemici nell’area d’effetto. Incensiere Sudicio - utilizzando questa tecnica, potrete effettuare un attacco a distanza colpendo lo scalpello con il martello: questa abilità infligge un’enorme quantità di danni al primo bersaglio che colpisce.

Ballistazooka

Il Ballistazooka è l’unica arma a distanza presente per ora all’interno del mondo di Mortal Shell, e vi permette di scagliare grossi dardi che infliggono molti danni a nemici e boss.

Quest’arma può essere ritrovata sotto il banco da lavoro all’interno della Torre Fallgrim, al primo piano: per ripararlo, acquistate gli Utensili per Vlas al costo di 8mila Tar, dopodiché potrete sistemarlo al banco da lavoro (farlo vi fornirà anche una prima scorta di 5 Bulloni Grandi, le munizioni utilizzate dal Ballistazooka).



Attenzione: i nomi di alcune armi o abilità potrebbero essere leggermente diversi da quelli effettivamente inseriti all'interno del gioco. Vi invitiamo a segnalarci eventuali errori tramite il form dedicato.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Mortal Shell.