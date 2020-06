Mortal Shell: la Video Anteprima del nuovo erede di Dark Souls

Stiamo seguendo con attenzione lo sviluppo di Mortal Shell, un soulslike ispirato ai giochi targati From Software ma con una personalità tutta sua. Ecco tutto ciò che sappiamo dopo aver visto un nuovo video di gameplay.

In sviluppo presso gli studi di Cold Symmetry, una software house composta da una quindicina di dipendenti, Mortal Shell aderisce alla corrente dei soulslike e plasma il proprio gameplay attorno alla meccanica che dà il titolo all'intera produzione: le Mortal Shell sono le spoglie degli eroi defunti che possono essere impiegate come vere e proprie armi. Ludicamente parlando, ciò si traduce nella possibilità di utilizzare i propri talenti specifici: gli sviluppatori non sono stati molto precisi al riguardo, ma a giudicare dalle sequenze mostra dovrebbe essere confermata la presenza di quattro Shell in totale, ottenibili nelle prime battute dell'avventura.

La narrazione risulta ancora avvolta nel mistero, ma Cold Symmetry non ha nascosto l'intenzione di recuperare gli stilemi del racconto oscuro e criptico tipico delle opere di Miyazaki, e soprattutto ha già messo in chiaro che l'esperienza narrativa sacrificherà la quantità di contenuti in favore della qualità. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a guardare la nostra Video Anteprima in apertura di notizia e a leggere l'anteprima di Mortal Shell curata da Federico Sardo. L'uscita è prevista entro la fine dell'anno su PS4, Xbox One e PC, e sarà preceduta da una Beta che si terrà su PC dal 3 al 10 luglio.