Mortal Shell: la Video Anteprima dopo la prova della Beta del soulslike

Mortal Shell ha catturato le attenzioni degli appassionati di soulslike fin dal suo annuncio, grazie al suo stile oscuro e misterioso, alle sue meccaniche particolari e al suo essere un tributo sincero alle opere di Hidetaka Miyazaki.

Adesso che Mortal Shell si trova in fase Beta, abbiamo potuto provare una demo del gioco per farci un'idea precisa sulle sue caratteristiche. Lo diciamo fin da subito: la versione testata non lascia ancora intravedere appieno le potenzialità di Mortal Shell e anzi lascia qualche spazio ad alcuni dubbi. Ciò non esclude, in ogni caso, che il prodotto finito possa rivelarsi molto interessante.

Il personaggio principale ha un grande potere, quello di possedere il corpo di antichi guerrieri e sfruttarne le loro caratteristiche e abilità. È questa la caratteristica principale del tessuto ludico di Mortal Shell, visto che nel gioco finale ci saranno diversi "gusci" associati con differenti stili di combattimento. In sostanza, si tratta di una reinterpretazione del concetto di classe. Il titolo consente perfino di scegliere nei panni di quale guscio giocare in qualsiasi momento, anche durante un combattimento, a patto però di usare uno strumento consumabile.

Sono molti gli aspetti meritevoli di un'analisi, pertanto per maggiori dettagli vi lasciamo alla Video Anteprima allegata in cima a questa notizia e al resoconto della prova di Mortal Shell a cura di Daniele D'Orefice.