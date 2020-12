Morte e resurrezione di Fallout 76: Bethesda celebra la rinascita del gioco nel 2020

Dopo il caso eclatante rappresentato da No Man's Sky, l'industria videoludica è stata purtroppo spettatrice in questi ultimi anni di almeno altri due casi illustri di videogame largamente attesi dal pubblico che però hanno gravemente deluso le aspettative al lancio: stiamo parlando di Fallout 76 e Cyberpunk 2077.

Nel caso dell'RPG in prima persona di CD Projekt RED, abbiamo una situazione piuttosto spinosa causata dalla povera ottimizzazione delle versioni old gen, con la software house polacca che sta provando in tutti i modi a correggere i problemi e farsi perdonare dagli utenti con dei rimborsi (ora anche legati alle versioni retail).



Una situazione a dir poco spiacevole, ma i casi di redenzione sono possibili e ne sono testimoni proprio gli altri due titoli sopracitati: No Man's Sky, inizialmente subissato dalle critiche, è ad oggi cresciuto in maniera esponenziale, diventando uno dei videogiochi più apprezzati, giocati e supportati da parte della community. Sembra proprio che lo stesso destino stia capitando al ruolistico online di Bethesda.

Fallout 76, dopo un lancio disastroso ed anche in questo caso afflitto da diverse problematiche tecniche, sta progressivamente risalendo la china, arricchendosi sempre più di contenuti validi e di grande intrattenimento per la fanbase. Bethesda ha deciso di celebrare la rinascita del suo gioco sottolinendo tramite un'infografica (che trovate in calce alla notizia) gli importanti numeri che gli utenti hanno registrato durante gli ultimi 12 mesi di gioco. Ovviamente, il tutto è stato accompagnato da un sentito ringraziamento da parte del team di sviluppo:



"Quest’anno abbiamo pubblicato Wastelanders, Alba d’acciaio e introdotto tante nuove funzionalità, tra cui stagioni, Una Zona Contaminata per tutti (che ha riequilibrato l’intero gioco) e la nostra nuova espansione “Operazioni giornaliere”. Tutto gratis, e tutto grazie a voi, che continuate a giocare. Grazie al vostro feedback. Grazie alle foto dei vostri fantastici C.A.M.P. e alle storie sui vostri incontri unici, che ci hanno reso una community capace di condividere, costruire e far crescere questo gioco insieme.



Grazie a questi nuovi contenuti gratuiti e al vostro lavoro per creare una community positiva e solidale, abbiamo assistito a un clamoroso aumento di giocatori nel 2020, sia nuovi sia ex veterani. Ci auguriamo che tutti voi, indipendentemente dal tempo di gioco, abbiate stretto nuove amicizie e vi siate divertiti a esplorare tutti i segreti dell’Appalachia".

Ricordiamo che da pochi giorni Bethesda ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Fallout 76, con cui è stato dato ufficialmente il via alla Stagione 3.