Ma quale morte di Xbox! Ci sarebbero due console in uscita nel 2026, una portatile

Si continua a parlare del futuro di Xbox: altro che morte di Xbox, Microsoft avrebbe in programma di lanciare due nuove console nel 2026. Due hardware, uno tradizionale di fascia premium e uno handheld sullo stile di Switch o Steam Deck.

Xbox sta per cambiare, o meglio per evolversi e Phil Spencer ci svelerà tutto la prossima settimana, tuttavia secondo quanto dichiarato dal community manager Magg in un nuovo podcast, ad oggi Microsoft starebbe lavorando su due console in programma per il 2026.

Due diversi prodotti da lanciare in contemporanea sul mercato: il primo hardware sarà una console tradizionale di fascia premium come Xbox Series X mentre il secondo dispositivo viene descritto come simile a Switch, dunque la tanto rumoreggiata Xbox portatile sarebbe effettivamente in sviluppo e destinata a uscire entro un paio d'anni, contrariamente ai rumor che vorrebbero Xbox Next in ritardo rispetto a PlayStation 6, con quest'ultima idealmente attesa per il 2028.

Anche Jez Corden di Windows Central ha rivelato nelle scorse ore che secondo le sue fonti, Microsoft non ha nessuna intenzione di abbandonare l'hardware Xbox e dunque Xbox Series X e Xbox Series S non saranno le ultime due console prodotte dalla casa di Redmond.

Non ci resta che aspettare aggiornamenti sul futuro di Xbox, con Microsoft che ha pianificato un meeting per la prossima settimana, tramite il quale scopriremo cosa bolle in pentola.