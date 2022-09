Morto a 61 anni Mitsuhiro Yoshida, director dello storico River City Ransom

Dopo quella del giornalista Mike Fohey, apprendiamo con dolore anche della scomparsa di Mitsuhiro Yoshida, il director della storica serie di River City Ransom (conosciuto anche come Downtown Nekketsu o Street Gangs).

Il suo studio Miracle Kidz ha annunciato la sua morte tramite il proprio account Twitter il 3 settembre 2022, anche se l'autore è venuto a mancare "improvvisamente" già dal 30 agosto. La causa della morte, avvenuta all'età di 61 anni, non è stata comunicata. Nell'annuncio in lingua giapponese, lo staff di Miracle Kidz ha dichiarato che Yoshida era "a capo" dei lavori per rendere ogni nuovo titolo dello studio "il migliore possibile". Il funerale si è svolto in privato e solo per la famiglia, ma i messaggi ricevuti sono stati condivisi con la famiglia e il personale della software house.

Mitsuhiro Yoshida è meglio conosciuto per aver lavorato presso Technos Japan e per la sua associazione con River City Ransom e la più ampia serie Kunio-kun. Tuttavia, ha lavorato a molti dei progetti più iconici dello studio, tra cui Super Dodge Ball, Double Dragon e Nintendo World Cup. Downtown Nekketsu del 1989 è stato il primo titolo Kunio-kun realizzato appositamente per console e River City Ransom è diventato il titolo più ampiamente riconosciuto del franchise di appartenenza. La sua influenza è stata tale che anche lo spin-off River City Girls di WayForward del 2019 ha rivolto un ringraziamento speciale per Yoshida nei titoli di coda.

L'autore giapponese ha contribuito alla fondazione di Miracle Kidz, reclutando ex sviluppatori Technos e lavorando su titoli relativi a Kunio-kun sotto la supervisione di Arc System Works, studio che ha in seguito acquisito i diritti su Kunio-kun nel 2015, insieme alle altre proprietà intellettuali di Technos.