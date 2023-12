È morto l'attore Kamar de los Reyes: è stato Raul Menendez in COD Black Ops 2

Lo scorso 24 dicembre, dopo una lunga battaglia contro il cancro, si è spento all'età di 56 anni Kamar de los Reyes, attore noto tra gli appassionati di videogiochi per aver prestato voce ed aspetto al personaggio di Raul Menendez, principale antagonista di Call of Duty Black Ops II.

Menendez è considerato ancora oggi dai fan di Call of Duty Black Ops 2 uno dei migliori villain di tutto il franchise targato Activision, grazie soprattutto al modo in cui de los Reyes ha interpretato il suo personaggio dandogli grande caratterizzazione e facendolo apparire come un nemico credibile e soprattutto temibile. Menendez viene citato anche nei successivi giochi della serie sviluppata da Treyarch, come COD Black Ops III e COD Black Ops Cold War.

Il personaggio è stato inoltre reso giocabile nella modalità Blackout di COD Black Ops 4, in COD Mobile ed è stato aggiunto anche come Operatore in COD Vanguard e COD Warzone. Nonostante una presenza limitata all'interno del franchise, Menendez è stato uno degli elementi più interessanti della narrativa d Black Ops II, motivo per cui molti fan non hanno mai dimenticato il personaggio interpretato da de los Reyes.

Al di fuori di Call of Duty, unico progetto videoludico nel quale è stato coinvolto durante la sua carriera, Kamar de los Reyes ha preso parte a numerosi film e serie tv: è noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Antonio Vega nella soap opera americana One Life To Live, oltre ad aver preso parte anche a Sleepy Hollow e The Rookie.