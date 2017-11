Morto Daniele Demma, doppiatore di Daxter e altri personaggi dei videogiochi

Si è spento nelle scorse ore a Milano, all'età di 60 anni, Daniele Demma , storico doppiatore di serie animate che ha spesso prestato la sua voce anche al mondo dei videogiochi, doppiando in particolarein tutti gli episodi della serie

Oltre ad aver lavorato in produzioni animate di grande successo come Slam Dunk, Naruto, Shaman King, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z e Batman, Demma si è distinto anche per aver doppiato numerosi personaggi dei vidogiochi, come il già citato Daxter in Jak and Daxter The Precursor Legacy, Jak 2 Renegade, Jak 3, Daxter, Jak and Daxter Una Sfida Senza Confini e PlayStation All-Stars Battle Royale, senza dimenticare ruoli come Ermes in God of War III e l'Enigmista nei giochi della serie Batman Arkham.

La redazione di Everyeye.it si unisce al dolore per la scomparsa di Daniele Demma, porgendo sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e agli amici.