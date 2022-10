È morto Ferret Baudoin: il senior designer di Bethesda ha lavorato a Starfield e Fallout

Giunge oggi la notizia della scomparsa di Ferret Baudoin, veterano dell'industria videoludica e senior designer presso Bethesda. Da grandissimo appassionato del genere, Baudoin ha contribuito alla realizzazione di numerosi RPG, tra cui figurano anche Fallout 76 e Starfield.

La notizia della sua scomparsa è stata condivisa online dall'ex project lead di Bethesda Game Studios Jeff Gardiner, che ha descritto Baudoin come un "eterno ottimista e un caro amico". Sulle pagine di Facebook ha spiegato che Baudoin "è morto improvvisamente" il 15 ottobre 2022. "Amava la vita reale tanto quanto i giochi. Era un marito, padre, fratello e figlio devoto", recitano le dolorose parole di Gardiner.



Baudoin ha lavorato in Bethesda per oltre un decennio, nel ruolo di lead designer per il supporto post-lancio di Fallout 76 e Fallout 76: Wastelanders, e lavorando su Fallout 4 come senior designer. Più recentemente, era entrato a far parte del team di Starfield, sempre nei panni di senior designer.

Prima di entrare a far parte di Bethesda, Baudoin ha lavorato per oltre sei anni in BioWare come lead designer, ed è accreditato in titoli come Dragon Age II e Dragon Age: Origins - Awakening. Ha avuto anche un passato in Obsidian Entertainment, dove ha lavorato a Neverwinter Nights 2, e in Black Isle Studios.