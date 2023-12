È morto James McCaffrey, il doppiatore ufficiale di Max Payne

I giornalisti di TMZ fanno rimbalzare in rete la triste notizia della scomparsa di James McCaffrey, attore statunitense conosciuto da tutti gli appassionati di videogiochi per il suo coinvolgimento nello sviluppo della serie di Max Payne come doppiatore storico del personaggio principale ideato da Sam Lake.

Un rappresentante dell'attore ha riferito alla redazione di TMZ che McCaffrey "è morto domenica per le complicazioni sopraggiunte a causa di un mieloma multiplo. James ha trascorso i suoi ultimi momenti di vita circondato dall'amore dei suoi amici e familiari". Tra i tanti colleghi di lavoro e amici che ne stanno onorando la memoria con messaggi e post social, troviamo anche la star di 'Entourage' Kevin Dillon.

Formatosi all'Actor's Studio, oltre ai suoi oltre 35 anni di carriera televisiva e cinematografica McCaffrey viene ricordato anche per il determinante contribuito offerto nella caratterizzazione del personaggio di Max Payne, al quale ha prestato la sua voce in tutti i capitoli della celebre trilogia serie videoludica.

Non meno importante è poi il lavoro svolto da McCaffrey in serie come 'Rescue Me', dove ha interpretato il personaggio di Jimmy Keefe per 56 episodi tra il 2004 e il 2011: il doppiatore di Max Payne ha poi intepretato altri ruoli in serie e film come 'Revenge', 'Beautifil People' o 'Law & Order SVU'.