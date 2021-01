Morto Jarod Nandin, giocatore di World of Warcraft e cosplayer del nerd di South Park

Il 2021 si apre con la notizia della scomparsa di Jarod Nandin (conosciuto anche come JarodNWBZPWNR), giocatore di World of Warcraft e noto per il cosplayer del "tizio senza una vita vera", personaggio comparso nella puntata di South Park Make Love Not Warcraft.

Il personaggio in questione veniva rappresentato come un nerd dall'aspetto trasandato e dalla forma fisica non impeccabile, impegnato a passare le giornate (e le nottate) davanti al computer a giocare a World of Warcraft. Jarod aveva portato in scena questo personaggio alla BlizzCon 2013 e in tante altre occasioni pubbliche, diventando così molto popolare tra i giocatori di WOW e i fan di South Park.

Il 23 dicembre Jarod aveva fatto sapere su Instagram di essere positivo al Covid-19, pubblicando una foto che lo ritraeva in ospedale attaccato al respiratore. La situazione sembra purtroppo essere precipitata rapidamente e Jarod è morto nelle scorse ore, le cause del decesso non sono state rese note dalla famiglia.

Il suo ultimo post su Instagram si è rapidamente riempito di messaggi di condoglianze e la community di World of Warcraft sta pensando ad un modo per rendere omaggio a Jarod con una iniziativa in-game.