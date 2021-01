Morto Kelly Flock, ex Sony Online Entertainment e fondatore di Santa Monica Studios

Lewis "Kelly" Flock è morto nei primi giorni dell'anno dopo aver combattuto a lungo con una malattia e sebbene il suo nome non sia di particolare risalto si tratta di una figura chiave di Sony Interactive Entertainment che ha contribuito a plasmare l'identità dell'azienda.

Lewis Flock è stato presidente di Sony Online Entertainment ed ha posto i mattoni per la fondazione di Sony Santa Monica dando il via libera alla creazione di franchise come Jet Moto, Twisted Metal e God of War. David Jaffe (producer del primo God of War) è stato tra i primi a rammaricarsi per la scomparsa di Flock, in seguito sono arrivati i messaggi di condiglianze di Shawn Layden e di altri nomi del passato di Sony Interactive Entertainment che hanno lavorato a stretto contatto con Kelly.

Prima di lavorare per Sony, Lewis ha trascorso parte della sua carriera in Electronic Arts, LucasArts e THQ, la sua figura ha influenzato notevolmente non sono David Jaffe ma anche tanti creativi di Sony Computer Entertainment America, lo stesso Flock incoraggiava i suoi talenti a dare il massimo spingendosi oltre i propri limiti, grazie a questa filosofia sono nati franchise ancora oggi molto popolari, tra cui il già citato God of War, la cui eredità viene portata avanti da Cory Barlog.