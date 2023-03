È morto Lance Reddick, attore noto per Horizon Forbidden West, Destiny 2 e Quantum Break

Con grande tristezza apprendiamo della morte di Lance Reddick, attore e musicista americano molto noto anche nel mondo dei videogiochi. Aveva solamente sessant'anni.

Stando a quanto riferito da TMZ, Reddick è stato trovato priva di vita a Studio City, quartiere di Los Angeles dove risiedeva, intorno alle 09:30 ora locale. "La causa della morte è attualmente sconosciuta, ma secondo le nostre fonti all'interno delle forze dell'ordine apparirebbe naturale", scrivono i nostri colleghi.

L'attore era atteso presso il Kelly Clarkson Show per la presentazione di John Wick 4, in arrivo a breve nelle sale. L'attore era noto anche ai videogiocatori per le sue partecipazioni a titoli d'alto profilo come Horizon Zero Dawn, Horizon Forbbiden West, Destiny 2 e Quantum Break.