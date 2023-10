È morto Matthew Perry, il Chandler di Friends: la community di Fallout lo omaggia

Nella notte è venuto a mancare Matthew Perry, attore statunitense noto al grande pubblico per aver interpretato Chandler Bing nella sitcom cult Friends. Ad annunciarlo sono state le forze dell'ordine di Los Angeles, che l'hanno trovato privo di vita in una vasca idromassaggio. Aveva solo 54 anni.

Erano le 16:00 di ieri sabato 28 ottobre (ora di Los Angeles) quando Perry è stato trovato senza vita a casa sua. Le cause della morte non sono ancora note, ma le fonti rivelano che sulla scena non sono state trovate droghe né rinvenute evidenze di atti illeciti. La causa della morte verrà stabilita in un secondo momento dall'ufficio del coroner di Los Angeles County, nel frattempo i detective del Los Angeles Police Department continuano ad investigare.

La notizia non ha sconvolto solamente i fan della serie TV, ma anche i videogiocatori di Fallout New Vegas che hanno imparato a conoscere Matthew Perry nel ruolo di Benny, uno dei principali antagonisti del GDR post-apocalittico di Obsidian Entertainment e Bethesda. La storia di come ha ottenuto la parte è singolare, dal momento che Perry era un grandissimo fan di Fallout 3, al punto da portare una copia per Xbox 360 con sé da Ellen DeGeneres, senza essere in alcun modo affiliato al gioco. Potete guardare il siparietto nel video allegato in calce a questa notizia.

Il personaggio che ha interpretato, Benny, è un uomo ben vestito e dalla parlantina pacata, che finisce per sparare al protagonista nelle primissime fasi del gioco dando il via agli eventi. Il giocatore può rincontrarlo successivamente, ma gli sviluppi variano in base alle scelte compiute. Il villain ha lasciato un segno della comunità di Fallout New Vegas, che ha dunque scelto di omaggiare l'attore sui social network. C'è chi ricorda "la sua leggendaria performance" e chi invece lo descrive come "il villain meglio vestito di Fallout". L'intera comunità del gioco è d'accordo nel reputarlo perfetto nel ruolo del personaggio, convenendo che "non esiste una miglior voce della sua per il ruolo di Benny", motivo per il quale Matthew Perry merita di essere ricordato anche per Fallout New Vegas, oltre che per Friends.