E' morto Mike Berlyn, papà di Bubsy e fondatore di Blank, ora Bend Studio

Mike Berlyn è morto all'età di 73 anni, il suo nome potrebbe non dirvi molto ma Mike era un veterano dell'industria dei videogiochi, attivo sin dal 1981 nello sviluppo di videogiochi, in seguito ha fondatori vari studi, tra cui l'azienda che sarebbe poi diventata Bend Studio di Sony.

Mike Berlyn inizia a lavorare nel 1981 pubblicando Oo-Topos, nel corso degli anni lavora in vari studi come Sentient Software and 989 Studios e negli anni '90 per grandi publisher come EA e Activision, sviluppando giochi come Zork e Altered Destiny.

Berlyn ha anche ideato la serie Bubsy sviluppando il primo gioco della saga uscito nel 1993 e lavorando come game designer e produttore per Bubsy 3D, del 1996. Ha anche scritto romanzi e racconti, tra cui The Integrated Man, Crystal Phoenix e The Eternal Enemy.

Infine, ha fondato o co-fondato vari studi di sviluppo tra cui Brainwave Creations a metà degni anni '80 e nel 1992 fonda Blank, Berlyn & Co insieme all'ingegnere Marc Blank. Il nome di questo studio non è particolarmente celebre ma di fatto si tratta di Bend Studio, il team autore di giochi come Syphon Filter e Days Gone, ora di proprietà di Sony Interactive Entertainment.

Alla famiglia e agli amici di Mike Berlyn, le più sentite condoglianze da parte dello staff di Everyeye.