È morto Nobuyuki Idei, CEO di Sony durante la leggendaria era di PS2 e PSP

Con grandissima tristezza, Sony Group Corporation ha annunciato la morte di Nobuyuki Idei, ex Chairman e CEO della compagnia. Il leggendario esecutivo è venuto a mancare lo scorso 2 giugno all'età di 84 anni, a causa di un'insufficienza epatica.

Nato nel 1937, Mr. Idei ha cominciato a scalare i ranghi di Sony Corporation a partire dal 1960, anno in cui si è unito alla compagnia. Nel 1995 è diventato Representative Director e Presidente, mentre nel 1998 ha assunto la carica di CEO, che ha poi mantenuto fino al 2005. Ciò significa che sotto la sua guida Sony ha dato vita dapprima a PlayStation 2, che con 155 milioni di unità vendute è ancora oggi la console casalinga di maggior successo di tutti i tempi, e a PSP, che ha concluso il suo ciclo vitale vendendo un totale di 80 milioni di pezzi. Nel 2000, Mr. Idei è persino stato scelto dal governo giapponese per guidare l'IT Strategy Council, che ha costruito l'infrastruttura a banda larga dell'intero paese.

Il suo necrologio, che potete leggere nella sua interezza seguendo il link in calce, contiene anche il contributo di Kenichiro Yoshida, attuale Executive Officer, Chairman, President e CEO di Sony Group Corporation: "Durante i suoi sette anni da CEO, Mr. Idei ha offerto un contributo immenso all'evoluzione di Sony. Ancora oggi mi stupiscono la lungimiranza con cui ha previsto l'impatto di internet e il modo in cui ha promosso la digitalizzazione all'interno di Sony. Io stesso ho lavorato per Mr. Idei come General Manager of the CEO Strategy Office per due anni a partire dal 1998. L'esperienza e gli insegnamenti che ho acquisito hanno rappresentato un punto di svola nella mia carriera, e in molti modi si connettono direttamente alla mia gestione di Sony nel presente. Sarò per sempre riconoscente nei confronti di Mr. Idei e dei suoi incommensurabili contributi e successi, e prego affinché possa riposare in pace".