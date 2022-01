È morto Paul McLaughlin, artista di Fable, Black & White e Dungeon Keeper

Appena una settimana fa piangevamo la morte di Russell Lees, scrittore di Assassin's Creed, e purtroppo oggi siamo costretti a darvi un'altra brutta notizia: all'età di 57 anni è venuto a mancare un veterano dell'industria videoludica britannica, Paul McLaughlin

McLaughlin ricopriva il ruolo di Head of Art presso 22cans, studio fondato nel 2012 da Peter Molyneux, con il quale ha lavorato a Curiosity, Godus e The Trial. La sua carriera è tuttavia cominciata ben trent'anni fa: con Bulfrogg Productions ha contribuito, tra gli altri, a Theme Park e Dungeon Keeper, mentre nei tre lustri trascorsi in Lionhead ha partecipato alla creazione di giochi come Black & White e Fable.

Sono diverse le figure dell'industria ad aver dedicato un pensiero a McLaughlin, su tutti il suo collega e amico di lunga data Molyneux: "Paul è entrato nella mia vita nel 1990, quando è diventato il dipendente numero 4 di Bullfrog. È stato il primo vero gaming artist che ho incontrato nella mia vita. È immediatamente diventato inestimabile, una parte essenziale di molti titoli a cui ho lavorato. Ha assolutamente fatto la differenza su Powermonger, Syndicate, Magic Carpet, Theme Park e Dungeon Keeper. Poi, quando è nata Lionhead, non solo ha guidato Black & White, The Movies e Fable, ma ha anche aiutato a dirigere la compagnia. Un grande artista, un meraviglioso mentore e ispiratore. Paul ha rappresentato la pietra angolare della mia vita. Era una persona professionale, morale e divertente che aveva la capacità di approcciarsi in maniera equa e sensibile ad ogni situazione. La sua eredità verrà percepita e osservata per molto, moltissimo tempo".

Paul McLaughlin lascia una moglie e tre figli, ai quali vanno le nostre più sentite condoglianze.