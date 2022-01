È morto Russel Lees, lo scrittore di Assassin's Creed, Far Cry e Watch Dogs

Con immenso dispiacere apprendiamo della morte dello scrittore e Narrative Designer Russell Lees, un veterano dell'industria dei videogiochi che lavorava da molti anni per Ubisoft.

A dare l'annuncio è stato Darby McDevitt, Narrative Director e suo collega di lunga data, su Twitter: "Abbiamo perso un amico e un brillante collega questa settimana. Lo scrittore e Narrative Designer Russell Lees era parte delle famiglie di Assassin's Creed e Far Cry da oltre una decade. Tutti coloro che hanno collaborato con lui possono attestare la sua pazienza, la sua generosità, la sua passione e il suo spirito brillante". Le cause della scomparsa non sono state rese note.

Lees ha cominciato la sua carriera nel lontano 1995 come Creative Director in Inscape, per la quale ha adattato i lavori di Edgar Allan Poe per un gioco horror chiamato The Dark Eye. Negli anni successivi ha lavorato per Sensory Sweep Studios, Zoesis e Pandemic (dove ha contribuito alla scrittura di Full Spectrum Warrior: Ten Hammers). Nel 2009 Lees è arrivato in Ubisoft Montreal, compagnia che non ha più lasciato.

Nel corso degli ultimi 13 anni ha contribuito in maniera decisiva alla realizzazione di numerosi blockbuster della compagnia francese, per la quale ha scritto Watch Dogs 2, Far Cry New Dawn e numerosi archi narrativi dei giochi e dei DLC della serie di Assassin's Creed. Tra i tanti, McDevitt ha ricordato gli archi di Sciropscire e Oxenefordscire di Assassin's Creed Valhalla, il DLC L'Ira dei Druidi, i Crimini Efferati di Assassin's Creed Syndicate, le Storie di Parigi e gli Omicidi Misteriosi di Assassin's Creed Unity, il DLC La Tirannia di Re Washington di Assassin's Creed 3 e diversi contenuti narrativi non meglio specificati di Assassin's Creed Origins.

"Ci mancherà tanto, e sarà sempre ricordato come il più idealista degli artisti in questa frenetica industria - devoto, collaborativo, paziente e gentile oltre ogni misura", ha concluso McDevitt nel suo accorato ricordo.