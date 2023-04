È morto Ryuichi Sakamoto, compositore premio Oscar e papà del jingle di SEGA Dreamcast

Dopo il doloroso annuncio della morte di Tohru Okada, il papà del jingle del logo PlayStation, dai media giapponesi apprendiamo l'altrettanto triste notizia della scomparsa di Ryuichi Sakamoto, compositore premio Oscar per la colonna sonora de L'Ultimo Imperatore e autore del suono di avvio di SEGA Dreamcast.

Nato a Nakano nel 1952, Sakamoto è considerato unanimemente come uno dei più influenti (nonché primi) sperimentatori di musica etnica orientale e suoni elettronici. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti in carriera dal compositore nipponico, spicca il premio Oscar conquistato nel 1987 per la colonna sonora del film di Bernando Bertolucci "L'Ultimo Imperatore".

Negli anni, Sakamoto ha collaborato con artisti come Caetano Veloso, David Byrne e Iggy Pop, per poi pubblicare da solista una ventina di album e coltivare nel tempo la sua passione per i videogiochi. Le sperimentazioni compiute da Sakamoto lo hanno infatti portato a incrociare ciclicamente l'industria dell'intrattenimento digitale, prova ne sia l'impegno profuso dal compositore giapponese nella realizzazione dei brani strumentali di videogiochi come Seven Samurai 20XX, L.O.L. Lack of Love, Hohokum e Dawn of Mana, oltre al già citato jingle di avvio ascoltato da tutti i possessori della più che ventennale console SEGA Dreamcast.