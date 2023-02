È morto Tohru Okada, il papà dello storico jingle del logo PlayStation

Dai media giapponesi giunge la triste notizia della morte di Tohru Okada, il musicista e compositore che ha contribuito a trasformare le console Sony in un vero e proprio fenomeno di costume realizzando l'iconico 'jingle di presentazione' del logo PlayStation.

Spentosi all'età di 73 anni per un'insufficienza cardiaca, Okada ha lavorato a stretto contatto con Sony per la realizzazione del suono del logo PlayStation e di numerosi spot per videogiochi prodotto dai PlayStation Studios. In calce alla notizia potete ammirare, e ascoltare, l'esilarante pubblicità di Crash Bandicoot per PS1 confezionata da Sony con il prezioso contributo di Tohru Okada.

L'inconfondibile 'motivetto' del logo PlayStation realizzato da Okada ha saputo superare brillantemente la prova del tempo, entrando di diritto nella storia dell'industria dell'intrattenimento digitale e trasformandosi in un ricordo indelebile per quei milioni di videogiocatori in tutto il mondo che sono cresciuti a pane e console Sony per quasi tre decenni.

Nella sua lunga carriera artistica e professionale, Okada ha fondato la band rock Moonriders e collaborato con artisti come Keiichi Suzuki, il compositore delle canzoni di EarthBound e della serie Mother (qui trovate un nostro speciale che ripercorre le origini e l'evoluzione di EarthBound).