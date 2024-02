È morto Yoshitaka Murayama: era il papà di Suikoden ed Eiyuden Chronicle

Lutto nel mondo videoludico: si è spento all'età di 55 anni Yoshitaka Murayama, apprezzato game designer noto per aver dato i natali a Suikoden ed Eiyuden Chronicle. L'autore è venuto a mancare lo scorso 6 febbraio a causa di complicazioni dovute a una malattia con la quale stava combattendo da tempo.

Murayama ha iniziato la sua carriera come programmatore per Konami, dando vita sulla prima PlayStation all'originale Suikoden e nel 1998 al suo seguito Suikoden II, considerati ancora oggi tra i migliori JRPG mai creati per la prima PlayStation e oltre. L'autore ha poi lasciato Konami nel 2002, poco prima dell'uscita di Suikoden III su PS2. Subito dopo ha fondato il suo studio, Blue Moon, mettendo la firma su 10.000 Bullets.

Negli ultimi anni l'autore si era unito a Rabbit and Bear Studios dando il via al progetto Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, considerato il successore spirituale di Suikoden. Eiyuden Chronicle Hundre Heroes è previsto per il 23 aprile 2024 e si tratterà dunque dell'ultimo lavoro di Murayama, che in passato è stato anche tra gli scrittori di The Alliance Alive oltre ad essere stato coinvolto nello sviluppo di Eiyuden Chronicle Rising come supervisore.

Le opere di Murayama sono destinate a restare per sempre impresse nella mente dei fan, pronti anche a riviverle: Suikoden 1 & 2 HD Remaster è previsto in uscita nel 2024, pronto a far rivivere le due acclamate opere ai giorni nostri.