È morto Yoshitaka Tamaki, designer e illustratore di Landstalker, Shining Force e Alundra

Giunge sui social la triste notizia della morte di Yoshitaka Tamaki, storico artista, illustratore e character designer che ha contribuito alla realizzazione dei personaggi e degli artwork più rappresentativi di videogiochi come Shining Force, Landstalker e Alundra.

La notizia della scomparsa di Tamaki è stata data pubblicamente dalla stessa famiglia dell'illustratore giapponese a diversi giorni di distanza dalla morte, sopraggiunta il 13 luglio scorso all'età di 55 anni per un cancro ai polmoni, e quindi dopo aver svolto i funerali in forma privata. Le persone più vicine a Tamaki lo ricordano come un uomo estremamente creativo e desideroso di lavorare ai suoi progetti anche nei momenti più difficili della sua malattia.

L'impronta lasciata da Yoshitaka Tamaki sull'industria dei videogiochi si riflette nell'importanza delle sue opere realizzate tra le fila di SEGA, come i già citati Shining Force e Landstalker, senza dimenticare gli splendidi artwork di Alundra che hanno impreziosito la copertina e i materiali promozionali dell'ormai storico action RPG per PlayStation 1.

Nelle 'parentesi videoludiche' della sua lunga carriera professionale, Tamaki ha contribuito alla realizzazione del design dei personaggi e delle creature di numerosi giochi, dai titoli della serie Shining Force (ivi compresi Shining Force Neo, Tears, Soul e Soul 2), Spectrobes, Time Stalkers, FEDA e Lady Stalker.