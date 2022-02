Moss Book 2 su PS VR: nuovi dettagli su scenari e gameplay dell'avventura per PS4 e PS5

Dalle colonne del PlayStation Blog, i ragazzi di Polyarc descrivono gli interventi compiuti per arricchire gli scenari ed evolvere l'esperienza di gioco dell'avventura Moss Book 2 per PS VR.

In previsione dell'uscita in primavera della loro esperienza fantasy da fruire rigorosamente in Realtà Virtuale su console PlayStation, Polyarc ci rituffa idealmente nelle bucoliche atmosfere di Moss per farci ammirare degli scatti ineditiche confermano una delle novità più importanti del titolo: rispetto all'episodio precedente, in Moss Book 2 le ambientazioni saranno molto più ampie.

L'accresciuta dimensione dei livelli andrà di pari passo con l'aggiunta di enigmi multidimensionali e sfide platform da affrontare nei panni di Quill: il passaggio da una sezione all'altra della mappa avverrà con transizioni e sequenze in dissolvenza senza tempi di caricamento.

Il team Polyarc spiega inoltre di voler incentivare l'esplorazione degli scenari introducendo degli oggetti collezionabili e dei puzzle da superare solo nelle fasi più avanzate della storia. Non mancheranno poi degli interventi per migliorare le animazioni del personaggio, con un aumento nel numero di interazioni con lo scenario per rendere ancora più immersiva e intima l'esperienza di gioco da vivere con Quill.

Il pericoloso viaggio che attende gli emuli dell'eroe-roditore di Moss Book 2 partirà in primavera per i possessori di PS VR su PS4 e PlayStation 5. In attesa di ulteriori informazioni sul gameplay, vi invitiamo a ripercorrere le gesta di Quill leggendo la nostra recensione di Moss per PlayStation VR.