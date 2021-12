Moss Book 2 per PS VR: il nuovo video svela la finestra di lancio su PS4 e PS5

Dopo il reveal trailer di Moss Book 2 dallo State of Play di luglio, i ragazzi del team Polyarc ci rituffano nelle atmosfere fiabesche della loro prossima avventura in Realtà Virtuale con un nuovo filmato che fa luce sulla finestra di lancio del titolo su PS4 e PlayStation 5.

Il nuovo video propostoci dalla software house di Seattle ci aiuta a familiarizzare con l'esperienza di gioco che vivremo reindossando i panni di Quill, l'eroico roditore che dovremo interpretare per sconfiggere le forze del male rintanatesi in un castello stregato.

Il tiranno alato a cui dovremo dare la caccia sarà un nemico particolarmente difficile da abbattere, come spiegano gli stessi autori statunitensi mostrando con l'ultimo trailer alcune delle creature da combattere insieme a Quill dopo aver completato livelli pieni di trappole ed enigmi da risolvere.

Il pericoloso viaggio che attende l'eroe di questa frizzante IP in Realtà Virtuale partirà nella primavera del 2022, con l'arrivo di Moss Book 2 su PS4 e PlayStation 5 come titolo da fruire esclusivamente inforcando un visore PS VR. Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi invitiamo a ripercorrere le gesta di Quill leggendo la nostra recensione di Moss per PlayStation VR curata da Giuseppe Arace.