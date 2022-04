Moss Book 2 per PSVR ha venduto poco più di 100 copie? I numeri sono bassi

Moss Book 2, titolo esclusivo per PlayStation VR, sembra essere passato inosservato al lancio, con PSN Profiles che stima 101 possessori del gioco in tutto il mondo. Probabilmente la cifra è leggermente più alta ma in ogni caso i numeri sembrano essere molto bassi.

PSN Profiles traccia i profili degli utenti PlayStation Network e solo 101 di questi hanno una copia di Moss Book 2 associata al proprio account, tuttavia dal conteggio è escluso chi ha scelto di mantenere il profilo privato. Ad oggi il primo Moss, come riportato da Sacred Symbols, risulta installato da 20.000 giocatori mentre il sequel non può purtroppo vantare gli stessi numeri.

Moss Book 2 è stato lanciato in esclusiva su PlayStation VR ma Chris Alderson, co-fondatore di Polyarc Studio, ha dichiarato di voler portare il gioco su altre piattaforme il prima possibile, il primo Moss è disponibile anche su Steam e altre piattaforme VR e dunque sarà solo questione di tempo prima che anche Moss Book 2 arrivi su piattaforme diverse dal visore Sony, il predecessore è rimasto esclusiva PSVR per cinque mesi dal lancio.

In generale non sembra esserci stato troppo hype per quello che è di fatto uno dei principali giochi PlayStation VR del 2022, in attesa di saperne di più su PlayStation VR2 e sui giochi che accompagneranno il lancio del nuovo visore, tra i quali dovrebbe figurare anche Horizon Call of the Mountain.

Il gioco di Polyarc è stato accolto positivamente dalla critica, come testimonia anche la nostra recensione di Moss Book 2 per PSVR, i numeri però, come detto, sono molto bassi anche se chiaramente le 101 copie registrate da PSN Profiles potrebbero non corrispondere all'esatto numero di unità vendute.