Moss Book 2, Quill è pronta a tornare: l'avventura PS VR ha una data di uscita

Dopo avervi raccontato moltissimi retroscena sul ritorno della topolina Quill nella nostra intervista al team di Moss: Book II, è tempo di festeggiare l'annuncio della data di lancio dell'avventura VR.

Il team di sviluppo di Polyarc ha infatti confermato che Moss: Book II sarà disponibile per gli amanti della Realtà Virtuale a partire dal prossimo 31 marzo 2022. Tra sole due settimane, dunque, Quill potrà tornare ad avventurarsi in esclusiva su PlayStation VR, supportato sia da PlayStation 4 sia da PlayStation 5.

Ancora una volta, i giocatori sono dunque chiamati a vestire i panni della minuta ma coraggiosa Quill, determinata a salvare il suo mondo e a porre fine al violento dominio di Arcane. In vista dell'appuntamento, il team di Polyarc ha deciso di offrire agli appassionati un piccolo assaggio di ambienti, personaggi e sfide che attendono la piccola topolina in Moss: Book II. Direttamente in apertura a questa news, potete infatti trovare un nuovo video gameplay dedicato al titolo concepito per la Realtà Virtuale di casa Sony. Siete pronti a indossare ancora una volta il casco di PlayStation VR?

Per ulteriori dettagli, vi segnaliamo la pubblicazione sulle pagine di Everyeye di una nuova anteprima dedicata a Moss: Book II, firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.