Moss Book 2 su PS VR: il sequel dell'avventura in Realtà Virtuale svelato per PS4 e PS5

Nella cornice mediatica dello State of Play di luglio, Sony e Polyarc Games hanno presentato in video Moss Book 2, il secondo capitolo della frizzante avventura fantasy per PS4 e PS5 da vivere in Realtà Virtuale con PS VR.

La storia del Book 2 di Moss partirà esattamente da dove le avranno lasciate gli emuli di Quill a conclusione del primo capitolo. L'avventura dell'intraprendente roditore Quill proseguirà quindi con la rivelazione che un tiranno alato alla guida di forze arcane deciderà di dare la caccia al nostro alter-ego.

Sul fronte dell'esperienza di gioco, la promessa di Polyarc Games è quella di confezionare un'avventura ancora più impegnativa e, al tempo stesso, divertente, con alleati vecchi e nuovi, scenari ancora più interessanti da esplorare e un sistema di combattimento che farà leva sulla progressione dell'equipaggiamento e delle abilità del personaggio.

La commercializzazione di Moss Book 2 è prevista nel corso dei prossimi mesi su PS4 e PlayStation 5, rigorosamente per i possessori di PS VR. In attesa di ricevere ulteriori informazioni sul progetto, vi invitiamo ad approfondire la conoscenza di questa proprietà intellettuale leggendo la nostra recensione di Moss.