Moss Book II annunciato per Oculus Quest 2: la topolina Quill in azione

Dopo essere da poco uscito su PlayStation VR, Moss Book 2 si prepara ad allargare i suoi orizzonti: in occasione del Meta Oculus Quest Gaming Showcase del 20 aprile 2022, lo sviluppatore Polyarc annuncia che la seconda avventura della topolina Quill farà il suo esordio anche su Oculus Quest 2 entro l’estate del 2022.

La nuova versione dovrebbe mantenere intatti tutti i contenuti del titolo originale per PS VR (a tal proposito eccovi la nostra recensione di Moss Book 2, così da farvi un’idea sulle qualità del gioco) e, magari, raccogliere anche maggior fortuna. Sembra infatti che Moss Book 2 abbia venduto davvero poco su PSVR, pertanto l’arrivo su un’altra piattaforma per la realtà virtuale potrebbe essere l’occasione per gli sviluppatori di ottenere risultati migliori in termini di vendite.

Il secondo episodio della serie riparte da quanto già raccontato nel primo capitolo: dopo aver liberato suo zio Argus, Quill scopre che un temibile tiranno alato le sta dando la caccia all’interno dello stesso castello dove il suo parente stretto era tenuto prigioniero. Per la piccola eroina si presenta quindi l’occasione giusta per debellare le forze del male una volta per tutte e salvare così il mondo.

Non resta dunque che attendere la prossima estate per vivere (o rivivere) l’ultima fatica di Polyarc, aiutando in questo modo Quill a portare a termine la sua grande avventura.