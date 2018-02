Moss: l'esclusiva PlayStation VR torna a mostrarsi in 14 minuti di gameplay

Moss, l'attesa esclusiva PlayStation VR in arrivo il 28 febbraio, è tornato a mostrarsi con un nuovo video gameplay della durata complessiva di 14 minuti. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

In Moss verremo messi al controllo di Quill, una giovane topolina in missione per salvare lo zio da un remoto maleficio: la nuova avventura di Polyarc combinerà esplorazione, combattimenti all'arma bianca e risoluzione di enigmi ambientali, il tutto con la possibilità di interagire fisicamente con i vari elementi dello scenario.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto su PlayStation VR il 28 febbraio, vi lasciamo con il nuovo video gameplay di PlayStation Underground che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.