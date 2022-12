Moss e Moss Book 2 su PS VR2: nuovo look e tante migliorie per le fiabe in Realtà Virtuale

Dalle colonne del PS Blog, gli sviluppatori di Polyarc confermano i rumor sull'arrivo di Moss Book 2 su PlayStation VR2 riferendo di voler offrire agli acquirenti del nuovo "caschetto delle meraviglie" di Sony anche il primo capitolo della fiaba in Realtà Virtuale.

La software house statunitense spiega di voler trarre vantaggio dall'avanzata tecnologia di PlayStation VR per offrire un'esperienza di gioco ancora più immersiva e divertente, con migliorie grafiche che spazieranno dall'utilizzo di un sistema di illuminazione più evoluto all'implementazione di texture più definite.

Sia Moss che Moss Book 2 sfrutteranno le funzionalità garantite dall'hardware del nuovo visore VR di PlayStation 5, come i trigger adattivi e il feedback aptico dei controller Sense di PS VR2 e il Foveated Rendering, la tecnica che sfrutta l'Eye Tracking per massimizzare la resa grafica della porzione di scenario virtuale osservata dal giocatore: grazie a quest'ultima tecnologia, il team di Polyarc promette di ampliare sensibilmente il campo visivo di una scena renderizzata in 4K a 90 fotogrammi al secondo.

La commercializzazione delle nuove versioni di Moss e Moss Book 2 è attesa per il 22 febbraio 2023, giusto in tempo per il lancio ufficiale di PlayStation VR2. Non sono previsti upgrade gratuiti per gli acquirenti delle versioni PS VR; in compenso, gli abbonati a PlayStation Plus potranno acquistare i due titoli su PS Store con uno sconto del 10%.