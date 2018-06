Moss è ora disponibile anche su Steam per HTC Vive e Oculus Rift

Dopo il debutto in esclusiva temporanea su PlayStation VR, Moss è disponibile a partire da oggi anche su Steam per i visori HTC Vive e Oculus Rift. Il titolo di Polyarc si presenta come una delle avventure in realtà virtuale più apprezzate degli ultimi mesi.

La versione PC di Moss è attualmente disponibile su Steam al prezzo di 24,99 euro per i visori VR HTC Vive e Oculus Rift. Di seguito riportiamo i requisiti di sistema minimi e consigliati:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

Processore: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1400 or equivalent

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD RX 480 8GB or equivalent

DirectX: Versione 11

Memoria: 12 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1500X or better

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / AMD RX Vega 56 8GB or better

Memoria: 12 GB di spazio disponibile

Per saperne di più su Moss vi rimandiamo alla nostra Recensione del gioco a cura di Giuseppe Arace, che con queste parole aveva deciso di promuovere l'avventura di Polyarc: "Benché sia un titolo tanto breve quanto semplice, Moss riesce comunque ad irretirci anima e corpo in un'avventura che vorremmo non finisse mai: il PlayStation VR diviene così la porta d'ingresso verso un mondo strabiliante ed avvolgente, da esplorare in compagnia di uno dei personaggi virtuali più “vivi” di sempre. È merito soprattutto di Quill, insomma, se Moss si conferma un gioco amorevole e magico. Un gioco fugace come un sogno. Un gioco piccolo piccolo. Ed al contempo un gioco gigantesco"