Nel corso del pre-show organizzato da Sony per anticipare la propria conferenza in occasione della Paris Games Week, è stato dato spazio anche ai titoli riservati a PlayStation VR. Tra questi troviamo Moss, avventura che segue le vicende di un piccolo e tenero protagonista, della quale è stato presentato un nuovo video gameplay.

Il filmato, che abbiamo riportato in apertura, ci mostra le suggestive e sognanti atmosfere del gioco, le ambientazioni, il piccolo topo Quill, che è il protagonista di Moss, ed alcune sezioni del gioco, durante le quali il giocatore verrà chiamato a risolvere dei puzzle.

Lasciandovi alla visione, vi invitiamo a non perdere di vista le nostre pagine per restare aggiornati riguardo alle novità in arrivo dalla Paris Games Week attualmente in corso.