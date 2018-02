Disponibile in esclusiva per PlayStation VR,è un action adventure in terza persona con elementi puzzle, in grado di esaltare le potenzialità della realtà virtuale anche senza ricorrere alla visuale in soggettiva.

Nella bellissima opera del team Polyarc, infatti, verremo catapultati all’interno di un mondo davvero incantevole, in cui la componente narrativa si muove in simbiosi con un gameplay tanto semplice quanto soddisfacente.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Moss, ora disponibile in esclusiva su PlayStation VR. Moss è un gioco tanto delicato quanto intrigante, una favola dalle atmosfere sognanti, perfetta per gandi e piccini.