Most Wanted 2018: i videogiochi multipiattaforma per PC e console più attesi dell'anno (Video Speciale, Parte 2)

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei videogiochi multipiattaforma più attesi del: come già accennato nel video precedente, se le premesse saranno rispettate, il 2018 sarà ricchissimo di uscite, sia sul fronte qualitativo che quantitativo.

Scopriamo quindi insieme tutti i giochi più attesi di questa nuova e promettente annata videoludica: da Overkill The Walking Dead a Kingdom Hearts III, passando per Mega Man 11, One Piece World Seeker, GreedFall, Fe, Shenmue 3 e Dragon Quest XI, solamente per citarne alcuni.

Su Everyeye.it trovate tutte le nuove uscite del 2018 (esclusive e multipiattaforma) per PlayStation 4, Xbox One/Windows 10, PC e Nintendo Switch, oltre ai Most Wanted della redazione. Buona lettura e buona visione!