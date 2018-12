Most Wanted 2019: i giochi PC e le esclusive più attese in un video

Dopo aver passato in rassegna i giochi più attesi del 2019 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ora ci concentriamo sul Personal Computer.

Oltre che con un grandissimo numero di giochi multipiattaforma, gli utenti PC potranno trascorrere il 2019 anche con un manipolo di titoli in esclusiva, che poco ha da invidiare alle line-up delle console Sony, Microsoft e Nintendo.

In mezzo ad alcuni prodotti di nicchia, faranno capolino opere di grande fascino, tra cui spiccano soprattutto In The Valley of Gods, realizzato dagli autori di Firewatch, ed il promettente Stormdivers, il nuovo battle royale di Housemarque. Non mancano poi anche tantissime produzioni strategico-gestionali, da sempre un genere d’elezione per la piattaforma con mouse e tastiera, come The Settlers, nuovo capitolo della venticinquennale serie di casa Ubisoft. Degno di menzione anche Sigil, progetto inedito di John Romero, il papà di DOOM.

Questi citati sono solamente alcuni dei giochi in arrivo su PC: abbiamo fatto il punto della situazione nel Video Speciale che potete guardare nel player allegato in cima a questa notizia. Chiaramente, aspettiamo anche i vostri commenti! Qual è il titolo che attendete di più in assoluto?