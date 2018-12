Most Wanted 2019: giochi per PS4 e PS4 Pro più attesi dell'anno in un video

Il 2018 è stato un anno molto ricco su PlayStation 4, basti pensare all'eccellente God of War di Sony Santa Monica che è riuscito a vincere il premio di Game of the Year. Il prossimo anno, tuttavia, non sembra essere da meno: vediamo in un filmato i giochi più attesi in arrivo su PS4 nel 2019.

Mentre il 2018 giunge alla fine, il mondo videoludico inizia già a guardare verso il futuro. Il 2019 di PlayStation 4, tra alcune conferme e qualche incertezza, potrebbe finalmente portare sui nostri scaffali produzioni attesissime, che il pubblico aspetta ormai da tanto tempo.

In mezzo a prodotti la cui data d’uscita è già stata ufficializzata, come Days Gone, campeggiano infatti moltissimi titoli attualmente privi di una precisa finestra di lancio, tra cui gli immancabili The Last of Us Part II e Death Stranding. Nel nostro elenco troveranno dunque spazio anche opere che potrebbero non vedere la luce nel 2019: ma la possibilità di scoprire tante nuove informazioni è sufficiente per permetterci di sognare in grande, con la speranza di vivere un'annata che possa rivelarsi davvero esplosiva.

Con l'occasione vi chiediamo: quali sono i giochi del 2019 che attendete di più su PlayStation 4? Fatecelo sapere con un commento.