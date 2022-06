Most Wanted Famitsu: Final Fantasy 16 scivola in terza posizione per due esclusive Switch

L'abituale aggiornamento del fine settimana della classifica Most Wanted di Famitsu riserva delle interessanti sorprese. L'ultima graduatoria stilata dai giornalisti della testata giapponese fa da sfondo a un importante "cambio di gerarchie" nella classifica dei giochi più attesi dal pubblico nipponico.

La nuova Top10 dei Most Wanted di Famitsu, infatti, vede Final Fantasy 16 scivolare dalla prima alla terza posizione: il kolossal ruolistico di Square Enix perde così il trono della classifica, conquistato e mantenuto per diverse settimane, in funzione del crescente interesse dei videogiocatori giapponesi per due esclusive Nintendo Switch in uscita nei prossimi mesi, ossia Splatoon 3 e Xenoblade Chronicles 3.

Con la sola eccezione di Final Fantasy 16, tutte le altre posizioni in classifica sono occupate da titoli fruibili solo sulla console ibrida di Nintendo, come potete notare voi stessi scorrendo la nuova graduatoria Most Wanted di Famitsu.

Splatoon 3 Xenoblade Chronicles 3 Final Fantasy 16 Dragon Quest 10 offline Bayonetta 3 LIVE A LIVE The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Monster Hunter Rise: Sunbreak Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto Ushiro

Nei giorni scorsi, la casa di Kyoto ha celebrato il traguardo delle oltre 25 milioni di Nintendo Switch vendute in Giappone e snocciolato tutta una serie di dati riguardanti, ad esempio, i videogiochi più acquistati dal lancio o il totale esatto delle console Switch, Switch Lite e Nintendo Switch OLED commercializzate.