Most Wanted PlayStation 4: i giochi più attesi del 2020 in un video

Da The Last Of Us 2 a Final Fantasy VII Remake, passando per Nioh 2, Ghost of Tsushima e Yakuza Like e Dragon: in questo video diamo uno sguardo approfondito ai giochi PlayStation 4 più attesi del 2020.

Il primo anno del prossimo decennio videoludico sarà tenuto a battesimo dal colosso tecnologico giapponese con l'arrivo su PS4 della versione finale di Dreams, il sandbox creativo di Media Molecule attualmente disponibile in Early Access. Sempre per la prima metà del 2020 sono poi attesi al lancio Persona 5 Royal, Final Fantasy 7 Remake, Nioh 2 e The Last of Us Parte 2, e solo per citare le esclusive console.

Se consideriamo anche l'enciclopedica lista dei multipiattaforma destinati ad arrivare su PS4 nel corso del 2020, è davvero impossibile non citare i kolossal Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Resident Evil 3, DOOM Eternal, Dragon Ball Z Kakarot, Gods & Monsters e Watch Dogs Legion, oltre agli immancabili FIFA 21 e PES 2021 che allieteranno le giornate degli appassionati di simulatori calcistici dall'autunno del prossimo anno.

E voi, quali titoli state aspettando maggiormente?