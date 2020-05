Most Wanted: Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077 e Dying Light 2 su Twitch

La scorsa settimana vi avevamo promesso una serie di show su Twitch denominati Most Wanted dedicati ai giochi più caldi dei prossimi mesi, le trasmissioni sono poi saltate a causa di appuntamenti più urgenti da coprire... ma non disperate perchè Most Wanted (ri)parte martedì 19 maggio!

Nel corso dei tre speciali analizzeremo trailer e gameplay di Dying Light 2, Watch Dogs Legion e Cyberpunk 2077, di seguito tutte le date e gli orari:

Martedì 19 Maggio Ore 17:00 - Dying Light 2

Mercoledì 20 Maggio Ore 17:00 Watch Dogs Legion

Giovedì 21 Maggio Ore 17:00 Cyberpunk 2077

Sarà questa l'occasione per ripercorrere le strategie comunicative degli sviluppatori, rivedere il materiale pubblicato e scoprire le ultime dichiarazioni di team e publisher, così da avere una idea più precisa su cosa aspettarci dai tre titoli protagonisti dei Most Wanted di Everyeye.

Vi aspettiamo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Showpotranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.