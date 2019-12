Most Wanted Xbox One e PC Windows 10: i giochi più attesi del 2020 in un video

Da Microsoft Flight Simulator a Halo Infinite, passando per Senua's Sacrifice Hellblade Saga e Ori and the Will of the Wisps: scopriamo insieme l'elenco completo dei videogiochi più attesi tra quelli in arrivo nel corso del prossimo anno su Xbox One, PC (Windows 10) e Xbox Series X.

Il colosso di Redmond ha infatti numerosi titoli più o meno attesi in sviluppo presso i suoi studi interni, che vanno via via aumentando grazie alle varie acquisizioni effettuate nell'arco degli ultimi 18 mesi. A questi vanno aggiunti poi i titoli di cui ancora non sappiamo nulla e che, con tutta probabilità, verranno svelati al pubblico a ridosso del reveal ufficiale dell'annuncio della line-up di Xbox Series X, il cui design è stato mostrato per la prima volta in occasione dei The Game Awards 2019.

Prima di lasciarvi al video speciale con l'elenco completo dei giochi in arrivo nel 2020 sulle piattaforme targate Microsoft, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un articolo contenente la lista dei titoli più attesi del prossimo anno su PC e Xbox.

A proposito della console di prossima generazione Microsoft, in arrivo nei negozi nel periodo natalizio del 2010, vi invitiamo a leggere una delle ultime dichiarazioni di Phil Spencer, il quale ha confermato che Xbox Series X sarà silenziosa proprio come One X.